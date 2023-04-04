Псковских школьников приглашают на научно-практическую конференцию о Великой Отечественной войне

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в ежегодной молодёжной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжном центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
К участию в мероприятии приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 35 лет.
Традиционно на конференцию принимаются работы по трём направлениям:
Конференция в этом году состоится в очном формате. По итогам конференции будет издан сборник.
Для участия в конференции необходимо прислать заявку вместе с работой в срок до 30 апреля на адрес электронной почты conferencia.wow@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция».
Участникам необходимо ознакомиться с положением конференции.