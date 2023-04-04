Общество

Псковских школьников приглашают на научно-практическую конференцию о Великой Отечественной войне

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в ежегодной молодёжной научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

К участию в мероприятии приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 35 лет.

Традиционно на конференцию принимаются работы по трём направлениям:

генеалогическая (истории собственной семьи автора в годы войны: фронтовой путь членов семьи, судьба семьи во время войны);

биографическая (биография ветеранов войны, не являющихся родственниками автора: интервью с ветеранами, биографии героев войны, тружеников тыла);

краеведческая (события Великой Отечественной войны на территории Псковской области: город в годы войны и оккупации, партизанская борьба в родном крае против захватчиков, подпольная организация, освобождение города, посёлка от захватчиков, сражения, происходившие на территории моей малой родины в годы войны).

Конференция в этом году состоится в очном формате. По итогам конференции будет издан сборник.

Для участия в конференции необходимо прислать заявку вместе с работой в срок до 30 апреля на адрес электронной почты conferencia.wow@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция».

Участникам необходимо ознакомиться с положением конференции.