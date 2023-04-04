Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 25%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Псковской области на 13-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 25,4% и составила 60,9 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 3 735 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 43,5%. Недельный эпидемический порог не превышен во всех возрастных группах.

Среди детей до 15 лет зарегистрировано 2 047 случаев (54,8%).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в двух муниципальных образованиях: Псков (111,0 на 10 тысяч населения), Гдовский район (88,1).

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 40,6% и составила 81,8 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 1711 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 16,45%. Недельный эпидемический порог не превышен во всех возрастных группах.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 94,7%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 88,9% случаев.

Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены вирусы парагриппа — 1,3%, аденовирусы – 1,3%, риновирусы – 2,6%

Количество больных с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, снизилось на 2,1% и составило 1,2% от количества заболевших.