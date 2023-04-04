Общество

Хозяйства Псковского района продолжают готовиться к весенним полевым работам

Хозяйства Псковского района продолжают вести подготовку к весенним полевым работам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского раойна

Продолжается вывоз в хозяйствах органических удобрений. На 4 апреля на поля Псковского района вывезли более 43 000 тонн органических удобрений. Сельхозпредприятия закупили 1144 тонны минеральных удобрений, 65 тонн семян.

«Самые первые и важные весенние подкормки озимых культур – конечно, азотные, ведь для пробуждения и начала активной вегетации растениям нужен азот. Первыми к этой работе приступили в ЗАО "Агрофирма "Победа", где проведена работа по подкормке минеральными удобрениями озимых культур на площади 300 га сульфатом аммония», - рассказали в администрации.

Также агрофирма в ближайшее время планирует следующие подкормки: ячменя ярового азофоской – на площади 340 га, многолетних трав селитрой – на площади 600 га. Затем планируется подкормка кукурузы азофоской и подкормка картофеля диаммофосом.