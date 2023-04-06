Общество

Предприятие-фантом по производству масла и сыра выявили в Псковской области

Предприятие-фантом по производству пищевой продукции обнаружили на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В марте сотрудники ведомства анализировали данные, внесенные в систему «Меркурий», и установили факты введения в оборот потенциально некачественной и небезопасной пищевой продукции ООО «Кизильский молочный продукт». Производственная площадка была зарегистрирована на территории Псковской области. Специалисты выявили несоответствие объемов поступившего сырья и произведенной продукции.

В адрес ООО «Кизильский молочный продукт» с 20 февраля по 2 марта было оформлено шесть входящих ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на продукцию общим весом 120 килограммов. При этом за неделю с 20 февраля было оформлено 37 производственных ветеринарных сопроводительных документов на производимую пищевую продукцию – сливочное масло, сметану, творог, молоко, сыр и говяжьи субпродукты общей массой 152,3 тонны и 38 исходящих ВСД на пищевую продукцию общим весом 142,6 тонны. Таким образом, из 120 килограммов компанией было якобы произведено более 152 тонн товаров.

Сотрудники ведомства заметили, что для выпуска в оборот компанией такого количества продукции объем входящего сырья должен был в несколько раз превышать указанный. В Россельхознадзоре сделали вывод, что ООО «Кизильский молочный завод» выпускает в обращение пищевую молочную и животноводческую продукцию с заведомо ложными сведениями о качестве и безопасности товаров, а ветеринарные сопроводительные документы, оформленные на произведенную от имени ООО «Кизильский молочный продукт» продукцию, не характеризуют ветеринарно-санитарное состояние и благополучие мест происхождения продукции, не могут обеспечивать ее прослеживаемость.

Согласно данным, внесенным в систему, все партии продукции для дальнейшей реализации отправлялись в 15 регионов страны: Иркутск (ООО БайЛен), Санкт-Петербург (ООО «Ситиресурс»), Москву (ООО «Гефест Милк»), Пермский (ООО «Ильинская коровка»), Приморский (ИП Хижный Вячеслав Анатольевич) и Алтайский края (ООО «Мясная линия Топчихинских хозяйств»), Тверскую (ИП Караев Зираддин Кошкар оглы), Московскую (ООО «ГлавМолТорг»), Кемеровскую (ООО «Группа Алмаз»), Нижегородскую (ООО «Кулебакский молочный завод»), Оренбургскую (ИП Н. В. Овчаренко), Свердловскую (ООО «Премиум»), Пензенскую (ООО «Молочный Двор»), Курскую области (ООО «Милко») и Республику Чувашия (ООО «Стандарт»).

В адрес владельца складских помещений направили запрос с целью подтверждения осуществления компанией-изготовителем фактической деятельности. В поступившем ответе на запрос деятельность по заявленному в системе «Меркурий» адресу хозяйственной деятельности ООО «Кизильский молочный продукт» не была подтверждена. Данный факт подтвердил, что фирма является предприятием-фантомом.

Подконтрольная площадка ООО «Кизильский молочный продукт» исключена из информационной системы «Ветис» с отметкой «фантом», регистрация уполномоченного должностного лица аннулирована.

О факте выпуска в обращение ООО «Кизильский молочный продукт» потенциально некачественной и небезопасной пищевой продукции проинформированы территориальные управления Россельхознадзора, в регионы ответственности которых поступала данная продукция, комитет по ветеринарии Псковской области, управление Федеральной налоговой службы по Псковской области, прокуратура Псковской области и управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Псковской области УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках возложенных полномочий.