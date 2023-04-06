Общество

Около 70% псковских школьников воспользовались Пушкинской картой

Около 70% псковских школьников воспользовались возможностями Пушкинской карты. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«По предварительной информации, которую мы получили в начале года, около 70% школьников воспользовались возможностями Пушкинской карты. Уже наработан опыт и изучены возможности просветительской роли Пушкинской карте в деятельности детских лагерей», – отметил гость студии.

Напомним, всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Она стартовала в сентябре 2021 года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении «Госуслуги Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги».