Общество

Что потеряет пенсионер при выходе на работу вновь, объяснил эксперт

Россиянин на пенсии может вновь трудоустроиться, тогда он получает статус работающего пенсионера: продолжит получать пенсию по старости в том же объеме, что до выхода на работу, но уже без индексации, рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«С прекращением трудовой деятельности пенсионеру сделают перерасчет пенсии с индексацией», — утверждает эксперт.

На время трудоустройства часть пенсионеров лишится 25% надбавки за сельский стаж. Вернут эту доплату только после увольнения. Также, по словам юриста, со следующего месяца после трудоустройства прекращается выплата социальных пенсий, которые будут возвращены после ухода с работы, пишет агентство «Прайм».

Кроме того, тем пенсионерам, у которых размер пенсии меньше регионального прожиточного минимума, Социальный фонд выплачивает надбавку, чтобы "дотянуть" до прожиточного минимума.

«Но если после трудоустройства доход пенсионера, то есть пенсия плюс зарплата, превышает прожиточный минимум, то и выплаты прекращаются», — предупредил эксперт.