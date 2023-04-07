Общество

Александра Козловского переизбрали руководителем РСПП Псковской области

Депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского переизбрали руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области сегодня, 7 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатуру депутата поддержали единогласно. Срок полномочий составит пять лет. Также на съезде утвердили новый состав правления, участникам съезда вручили благодарности от первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и депутата Госдумы Александра Козловского.

Напомним, сегодня в Пскове проходит съезд РСПП Псковской области. Участники съезда обсудят экономическую повестку региона в 2023 году.