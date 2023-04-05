Съезд регионального отделения РСПП проходит в Пскове

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области проходит в Пскове сегодня, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Участники съезда обсудят экономическую повестку региона в 2023 году. Среди них: члены РСПП Псковской области, правительство Псковской области, председатель Псковской областного Собрания депутатов Александр Котов, представители органов государственной власти, региональных отделений бизнес-ассоциаций, регионального Союза машиностроителей Псковской области.
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева прочитала приветственный адрес от главы региона: «В нашем объединении РСПП Псковской области насчитывается 55 предприятий. Мнение Союза учитывается в правительстве Псковской области при принятии всех ответственных решений, которые относятся к вашей деятельности. Благодарю за вклад в развитие промышленности и профессионализм. Уверен, что можем рассчитывать на вашу поддержку».
Прозвучат доклады на такие темы, как «Новые возможности для бизнеса: Итоги работы региональной промышленности за 2022 год», «ФИР. Региональные меры поддержки 2023», «Возможности для малого и среднего бизнеса, ЦПЭ 2023», «Экспортные практики предприятия 2022-2023» и другие.
В рамках съезда планируется утверждение годового финансового отчета.