Общество

В магазинах России заканчивается настольная игра «Монополия»

В магазинах товаров для хобби и развлечений возник дефицит популярной настольной игры «Монополия».

Так, классической «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games (принадлежат компании Hobby World, позиционирующей себя как крупнейшее издательство настольных игр в России), сообщает РБК.

В одном из магазинов сети «Мосигра», сообщили, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. По телефону поддержки на сайте «Мосигры» подтвердили, что владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно. В магазине «Интеллект-игрушка», где «Монополии» в момент обращения также не было, заявили, что сделали заказ поставщикам, но когда он будет выполнен, неясно. Крупнейший по выручке продавец товаров для детей «Детский мир» сообщил, что в продаже у него пока доступны игры «Монополия», но речь идет о запасах 2022 года.

Права на настольную игру «Монополия» принадлежат американской компании по производству детских товаров Hasbro, известной по серии игрушек My Little Pony и игрушкам по мотивам «Звездных войн» и «Могучих рейнджеров». После начала специальной военной операции на Украине Hasbro на фоне политической и экономической нестабильности приостановила деятельность в России. В вышедшем в начале апреля 2023 года отчете за прошедший год Hasbro указывала, что приостановила «все поставки и распространение нового контента в России» и по состоянию на 25 декабря 2022 года «исчерпала все местные запасы».

Настольная игра «Монополия» была изобретена в 1935 году американским изобретателем Чарлзом Дэрроу. Развлекательный портал Fun из США ставит ее на третье место в рейтинге самых продаваемых настольных игр в мире после шахмат и шашек и оценивает общее количество продаж за всю историю в 275 млн штук (по состоянию на 2020 год). В 1999 году «Монополия» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как игра, в которую играет наибольшее количество людей в мире — 500 млн человек (на момент внесения рекорда). «Монополия» также была одной из первых западных настольных игр, ставших известными отечественным потребителям: в 1988 году в СССР появился первый аналог этой игры под названием «Менеджер».