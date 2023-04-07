Общество

Актер из «Маленькой Веры» скончался через две недели после смерти жены

Советский и российский актер театра кино и ТВ, режиссер, продюсер и сценарист Александр Негреба скончался 7 апреля.

Кадр из фильма «Маленькая Вера»

На экранном счету актера, начиная с дебюта в 1987-м, - три десятка проектов. В частности, он сыграл Виктора, старшего брата главной героини, в «Маленькой Вере», директора театра Зарамушкина в трагикомедии «В городе Сочи темные ночи», следователя Северина в «Неустановленном лице». Негреба снимался в фильмах и сериалах «Зима в раю», «Дюба-дюба», «Мечты идиота», сыграл Кривого в российско-французской «Линии жизни», в «Хитровке», «Москва. Три вокзала», уточняет «Российская газета».

Негреба родился 28 апреля 1961 года в Харькове. Окончил ГИТИС в 1982-м. Работал в Рижском ТЮЗе, театре «Сфера», Московском театре «Малая драматическая труппа».

Две недели назад на 54-м году жизни скончалась супруга артиста, актриса Елена Копцева-Негреба.