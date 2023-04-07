Общество

Лебедю со сломанным крылом ищут пару в Псковской области

Лебедю со сломанным крылом ищут пару в Псковской области. Публикацию хозяева птицы разместили в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот из видео Сергея Макарова / «Подслушано в Себеже»

«Пять лет у нас живет лебедь со сломанным крылом, здоровые лебеди с ним не дружат. Не плохо было бы ему найти пару. В "Подслушано в Себеже" было несколько постов про лебедя, который явно не может летать. Если кто то знает где, он живёт, позвоните по телефону: 89113687111», - написал хозяин дикой птицы.

В комментариях подписчик сообщества нашел снимки лебедя, о котором, предположительно, шла речь.

В конце февраля птицу видели на набережной.

Ранее сообщалось, что лебедь перешел дорогу по пешеходному переходу в Себеже.