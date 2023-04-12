Общество

«Дом Советов»: Андрей Козлов о поддержке аграриев, борьбе с борщевиком и последствиях паводка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 апреля. Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Наступает активный сельскохозяйственный сезон. На какие меры поддержки могут рассчитывать аграрии Псковской области в этом сезоне? Поможет ли изъятие зарастающих земель в пользу государства в борьбе с борщевиком? Полноводная весна — это благо или беда для хозяйственников? Какие крупные инфраструктурные проекты планируются к реализации в депутатском округе №12, в южных районах нашего региона? Об этом и многом другом с депутатом поговорила ведущая Любовь Кузнецова.