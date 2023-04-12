Общество

Семь фактов недостоверного декларирования зерна выявили на границе РФ в Псковской области за месяц

Семь фактов недостоверного декларирования зерна выявили на государственной границе РФ в Псковской области в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства установили факты недостоверного декларирования зерна организациями, осуществляющими деятельность по производству и ввозу партий зерна на территорию Российской Федерации, на основании которых было принято 43 решения о признании недействительными 86 деклараций о соответствии:

Санкт-Петербург – 61 декларация о соответствии,

Ленинградская область – 14,

Псковская область – 7,

Новгородская область – 2,

Вологодская область – 2.

Основными видами нарушений стали:

протоколы испытаний с неполным перечнем исследований согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»;

превышение срока действия декларации о соответствии согласно заявленной схеме декларирования;

проведение исследований зерна в лабораториях, местонахождение которых не было подтверждено по фактическому адресу осуществления деятельности, а также неаккредитованных в национальной системе аккредитации.

Хозяйствующим субъектам объявили 43 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Всего с начала 2023 года принято 88 решений о признании недействительными 271 декларации о соответствии, в том числе 13 –в Псковской области.