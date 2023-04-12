Семь фактов недостоверного декларирования зерна выявили на границе РФ в Псковской области за месяц

Семь фактов недостоверного декларирования зерна выявили на государственной границе РФ в Псковской области в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспекторы ведомства установили факты недостоверного декларирования зерна организациями, осуществляющими деятельность по производству и ввозу партий зерна на территорию Российской Федерации, на основании которых было принято 43 решения о признании недействительными 86 деклараций о соответствии:
Основными видами нарушений стали:
Хозяйствующим субъектам объявили 43 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Всего с начала 2023 года принято 88 решений о признании недействительными 271 декларации о соответствии, в том числе 13 –в Псковской области.