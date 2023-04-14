Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» об интернет-телевидении

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема очередного выпуска — интернет-телевидение.

Постсоветская провинциальная Россия из самой читающей страны превратилась в самую смотрящую. Вопреки развитию технологий в регионах телевизионные проекты, ориентированные на интернет-аудиторию, не могут отобрать нишу у эфирного телевидения и заранее обречены на провал. В причинах будут разбираться ведущие Юлия Магера и Артем Татаренко. Последний был отцом-основателем «ЧеТВ». По каким причинам закрылось «Челевидение» и почему у телеканала «Первый Псковский» есть все шансы повторить этот путь? Ответы — в программе о том, как устроены СМИ в Псковской области.

Трансляция завершена.