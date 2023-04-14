Общество

Политика Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках

Мосгорсуд приговорил политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию. Заседание суда прошло в понедельник, 17 апреля, сообщают «Известия».

Публициста осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене.

Публицисту также назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии 6 апреля.

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* включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, по решению Минюста РФ от 22 апреля 2022 года.