Общество

Капитальный ремонт Тямшанской гимназии начался в Псковском районе

Ход капитального ремонта в Тямшанской гимназии проконтролировала глава Псковского района Наталья Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В рамках государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания Тямшанской гимназии. Финансируют данный объект из бюджета Псковского района в виде субсидий из федерального бюджета в целях выполнения мероприятия «Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования».

Глава района обсудила с подрядчиком необходимость соблюдения сроков исполнения работ, она отметила, что их выполнение должно осуществляться в безопасном режиме для обучающихся. На сегодня выполняются работы в изолированных помещениях гимназии по замене оконных блоков, перепланировке туалетных комнат, укладке половой плитки, замене электрики. Ремонт идет в хорошем темпе, возникающие вопросы решаются в рабочем режиме, заметила Наталья Федорова.

Работы идут в соответствии с графиком, уточнили в администрации района.