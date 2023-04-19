Общество

Псковских курсантов подняли по тревоге

Личный состав Псковского филиала университета ФСИН России подняли по тревоге 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В 5:50 в псковском филиале университета объявили сигнал «Сбор». В установленное время сотрудники и курсанты образовательной организации в полной экипировке построились на плацу.

Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев озвучил этапы тренировки, которая включала в себя проверку умений и навыков работы дежурной службы образовательной организации, эффективности существующей системы оповещения, а также готовности сотрудников подразделений филиала к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

Личный состав и дежурная служба продемонстрировали слаженность в работе. Система оповещения показала свою работоспособность, отметили в вузе.