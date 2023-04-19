Общество

Более 300 псковичей купили средства реабилитации по электронному сертификату с начала года

341 заявка на оформление электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) поступила в отделение Социального фонда России по Псковской области с начала 2023 года. На сегодняшний день активировано 307 сертификатов на общую сумму около 11 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

«С начала года за оформлением электронного сертификата на ТСР в отделение фонда 79 человек обратились повторно. Значит, граждане по достоинству оценили новый способ обеспечения. Основное его преимущество — короткие сроки. Средства привязываются к банковской карте платежной системы "Мир" получателя и без какого-либо дополнительного документального подтверждения позволяют мгновенно оплатить изделие. Имея на руках активированный сертификат, гражданин самостоятельно выбирает техническое средство реабилитации», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Сертификат содержит информацию о виде изделия, которое можно приобрести с его помощью. Это может быть слуховой аппарат, кресло-коляска, костыли, трости — всё, что предусмотрено законом. С полным перечнем средств реабилитации можно познакомиться в каталоге ТСР на официальном сайте Социального фонда России.

Также сертификат содержит информацию о периоде его действия: сейчас он составляет 12 месяцев, но не больше срока, указанного для проведения реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) гражданина с инвалидностью.

В сертификате также прописано количество изделий реабилитации, которые можно приобрести с его помощью, и максимальная стоимость ТСР, покупку которого можно оплатить без использования дополнительных средств.

Работает электронный сертификат практически так же, как и обычная банковская карта: им можно мгновенно оплатить выбранный товар. Воспользоваться ЭС можно в офлайн-магазинах или торгово-сервисных предприятиях, подключенных к эквайрингу, либо размещенных на маркетплейсах.

На территории региона сегодня действует четыре торговых точки, которые заявили о своей готовности принимать к оплате сертификаты на ТСР. Это — филиал «Псковский» московского протезно-ортопедического предприятия, псковский протезно-ортопедический центр, центр здорового слуха «Аудиале» и индивидуальный предприниматель Михаил Банников, предлагающий к покупке спецсредства при нарушении функций выделения.

Оформить сертификат можно, не выходя из дома, - в личном кабинете на сайте СФР или на портале госуслуг.