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Общество

Андрея Кириленка назначили председателем комитета по контролю и надзору Псковской области

21.04.2023 12:11|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил Андрея Кириленка председателем комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Накануне по моему ходатайству Андрей Васильевич прошёл собеседование в Минстрое (таков обязательный порядок для работы на этой должности). Теперь руководитель комитета без приставки "врио"», - заметил Михаил Ведерников.  

Глава региона пожелал Андрею Кириленку успехов в дальнейшей работе. 

Напомним, в январе 2022 года Андрей Кирилёнок был назначен исполняющим обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя профильного комитета.

Бывший руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова покинула свой пост по выслуге лет.

Теги: #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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