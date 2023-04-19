Общество

Андрея Кириленка назначили председателем комитета по контролю и надзору Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил Андрея Кириленка председателем комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Накануне по моему ходатайству Андрей Васильевич прошёл собеседование в Минстрое (таков обязательный порядок для работы на этой должности). Теперь руководитель комитета без приставки "врио"», - заметил Михаил Ведерников.

Глава региона пожелал Андрею Кириленку успехов в дальнейшей работе.

Напомним, в январе 2022 года Андрей Кирилёнок был назначен исполняющим обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя профильного комитета.

Бывший руководитель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова покинула свой пост по выслуге лет.