Двух судей из Ставропольского края рекомендовали на должности в Псковской области

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.
В ходе заседания получены следующие рекомендации:
- на должность председателя Островского городского суда на шестилетний срок полномочий рекомендован Дмитрий Иванов, председатель данного суда;
- на должности судей Псковского областного суда рекомендованы судья Великолукского районного суда Наталья Крипайтис и судья Советского районного суда Ставропольского края Кирилл Валиков;
- на должность судьи Себежского районного суда рекомендован мировой судья судебного участка №8 города Пятигорска Ставропольского края Михаил Чубаркин;
- на должность мирового судьи судебного участка №13 в границах административно-территориального образования «Печорский район» на неограниченный срок полномочий рекомендован мировой судья данного участка Дмитрий Сиваев;
- на должность мирового судьи судебного участка №14 в границах административно-территориального образования «Пустошкинский район» на неограниченный срок полномочий рекомендована мировой судья данного участка Тамара Финаженок;
- на должность мирового судьи судебного участка №16 в границах административно-территориального образования «Пушкиногорский район» на трехлетний срок полномочий рекомендована помощник судьи Псковского областного суда Полина Касьяненко;
- на должность мирового судьи судебного участка №30 в границах административно-территориального образования «город Псков» на неограниченный срок полномочий рекомендован мировой судья данного участка Сергей Пивоваров.
Кроме того, коллегия отказала в даче рекомендации кандидату на должность председателя Печорского районного суда.