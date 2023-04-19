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Общество

Двух судей из Ставропольского края рекомендовали на должности в Псковской области

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Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона. В ходе заседания получены следующие рекомендации: на должность председателя Островского городского суда на шестилетний срок полномочий рекомендован Дмитрий Иванов, председатель данного суда; на должности судей Псковского областного суда рекомендованы судья Великолукского районного суда Наталья Крипайтис и судья Советского районного суда Ставропольского края Кирилл Валиков; на должность судьи Себежского районного суда рекомендован мировой судья судебного участка №8 города Пятигорска Ставропольского края Михаил Чубаркин; на должность мирового судьи судебного участка №13 в границах административно-территориального образования «Печорский район» на неограниченный срок полномочий рекомендован мировой судья данного участка Дмитрий Сиваев; на должность мирового судьи судебного участка №14 в границах административно-территориального образования «Пустошкинский район» на неограниченный срок полномочий рекомендована мировой судья данного участка Тамара Финаженок; на должность мирового судьи судебного участка №16 в границах административно-территориального образования «Пушкиногорский район» на трехлетний срок полномочий рекомендована помощник судьи Псковского областного суда Полина Касьяненко; на должность мирового судьи судебного участка №30 в границах административно-территориального образования «город Псков» на неограниченный срок полномочий рекомендован мировой судья данного участка Сергей Пивоваров. Кроме того, коллегия отказала в даче рекомендации кандидату на должность председателя Печорского районного суда.