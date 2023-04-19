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Общество

Псковских пчеловодов предупредили о смертельно опасном клеще

21.04.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Российские ученые и пчеловоды южных регионов России обнаружили клеща Тропилелапс кларее. Он смертельно опасен для семей медоносных пчел, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной ветлаборатории.

Фото: Псковская областная ветлаборатория

Этот клещ вызывает у пчел инвазионное заболевание тропилелапсоз. Клещи живут колониями, питаются гемолимфой личинок пчел и являются переносчиками бактериальных и вирусных болезней пчел.

«Тропилелапсоз становится причиной стремительной гибели расплода или рождения нежизнеспособных пчел и трутней. До 60-х годов прошлого века тропи (так сокращенно называют клеща пчеловоды)  был известен как паразит расплода гигантской пчелы (Apis dorsata), затем он перешел к паразитированию на медоносной пчеле во Вьетнаме и Индии, добравшись до Китая», - объяснили специалисты.  

В отличие от клеща Варроа ротовой аппарат тропи не в состоянии прокусывать хитин взрослой особи, поэтому питается он только на расплоде. В отсутствии расплода может существовать не более  5-10 суток. Исходя из этих особенностей, никто не ожидал его появления в России, но в декабре 2021 года клеща обнаружили в пчелиных семьях Краснодарского края. 

«Наблюдения последних лет показывают, что в новом тысячелетии его география значительно расширилась, Тропилелапс кларее захватил не только Краснодарский край, но и Ростовскую и Воронежскую области, Адыгею, Карачаево-Черкесию и другие регионы страны. Биология клещей Tropilaelaps изучена недостаточно. Некоторые исследователи предполагают, что отложенные яйца самкой в холодное время года способны длительное время находиться в диапаузе. Другие указывают на возможность имагинальной диапаузы в неблагоприятный для размножения клеща период», - уточнили в ветлаборатории.

По мнению экспертов, клещ Tropilaelaps является более опасным, чем клещ Varroa, поскольку половой зрелости тропилелапс достигает уже через 2-3 дня после выхода из ячейки, а это значит, что его популяция может размножаться в 25 раз быстрее, чем клеща Варроа. Гибель пчелосемей после заражения наступает в течение 3-4 месяцев.

«Внимательно осматривайте расплод. Не заметить тропи практически невозможно. Эти клещи хоть и очень мелкие (в 3 раза меньше, чем Варроа), но очень подвижные. При осмотре можно обнаружить пестрый расплод, пчел без ног, крыльев, с деформацией груди и брюшка, не способных летать и стремительно разбегающихся клещей. Если обнаружены клещи, семью нужно лечить. Наиболее  эффективна для лечения муравьиная кислота. Кроме того, эффективна изоляция маток и создание безрасплодного периода, а также очень важно соблюдать карантинные мероприятия при ввозе пчел, пчелиных семей, пчелопакетов и пчелиных маток из стран Средней Азии», - рассказали пчеловодам.

Теги: #клещи #мед #пчеловодство
Источник: Псковская Лента Новостей
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