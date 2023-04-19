Общество

Менее трети компаний в Пскове продолжают бороться с коронавирусом – опрос

Лишь 3 из 10 компаний в Пскове продолжают проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Сервис провел исследование и узнал, продолжают ли российские компании бороться с COVID-19 на рабочих местах. В опросе приняли участие представители работодателей из Пскова.

Мнее трети работодателей города по-прежнему принимают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В 56% компаний подобных мероприятий не проводится.

Среди антиковидных мер в компаниях Пскова сегодня чаще всего применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.

Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом: