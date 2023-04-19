Общество

Александр Братчиков: Строительство корпуса медфака ПсковГУ идёт впечатляющими темпами

Строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ идёт впечатляющими темпами. Так оценил ход работ на площадке вице-спикер Собрания Александр Братчиков в ходе контрольного выезда на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 24 апреля.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«То, что строительство ведётся такими темпами, конечно, впечатляет. Огромное спасибо губернатору – Михаил Юрьевич смог убедить федералов в необходимости такого объекта для Псковской области и договориться о строительстве учебного корпуса, в котором наш университет будет готовить медицинских специалистов. Выделены деньги, объект возводится силами Министерства обороны. Подрядчик обещает ввести его в эксплуатацию буквально в ближайшие месяцы, и сомневаться в сроках не приходится – Минобороны уже построило у нас три корпуса инфекционной больницы, и скорость возведения объектов, конечно, каждый раз поражает. Это очень здорово и для Пскова, и для Псковской области в целом», - поделился впечатлениями Александр Братчиков.