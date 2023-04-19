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Учебно-лабораторный корпус медфака в Пскове встретит студентов в сентябре

Студентов познакомят с учебно-лабораторным корпусом медфака Псковского государственного университета 1 сентября. Подрядчики уже приступили к внутренней отделке помещений. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно в ходе контрольного выезда на объект губернатора Псковской области Михаил Ведерникова.

Строительная площадка корпуса располагается у Псковской областной инфекционной клинической больницы. Объект возводится силами Министерства обороны России.

Как сообщалось ранее, корпус строится по поручению президента. Предполагается, что он поможет в значительной степени решить проблему медицинских кадров.

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«Если сейчас в совокупности на медицинском факультете вуза обучается порядка 500 студентов, то благодаря новому корпусу их число увеличится почти в три раза. Это будущие врачи, младший и средний медицинский персонал, которые обеспечат кадрами здравоохранение области. Потенциал необходимый мы получим, наша главная задача – удержать этих молодых специалистов на территории области», – говорил губернатор в своём бюджетном послании региональному парламенту.

Руководитель подрядной организации МО РФ «Военно-строительный комплекс» Александр Андреев отметил, что на данном этапе на 100% выполнены работы по наружным инженерным сетям.

«Заканчиваем тепловой комплекс, закроем все окна и двери, наверное, уже на этой неделе. Кровля также выполнена. Потихоньку уходим на внутреннюю инженерию. К внутренней отделке приступили на этой неделе. Также в скором времени начнется благоустройство территории», - сказал он.