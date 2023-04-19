Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» про палы травы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас опять горячая тема. В прямом смысле слова. Говорить мы сегодня будем о палах травы. Официально они называются «ландшафтные пожары». Иногда переходят в лесные, иногда становятся причиной загорания домов и хозяйственных построек. Поля выгорают гектарами – почему? При всем том, что мы - сельскохозяйственный регион, пахотных земель у нас гораздо меньше, чем 30 лет назад. Неряшливость курильщика, оплошность при выжигании травы на приусадебном участке или умышленный поджог могут привести к печальным последствиям. Почему мы каждую весну, как на вулкане? Можно ли наказать поджигателей? Как их поймать? Какими силами и средствами располагают специалисты по пожаротушению? Сколько средств выделяется на профилактику и сколько стоят нам ландшафтные пожары за сезон? Об этом поговорим сегодня в «Кузнице».

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.