Общество

Актер сериала «Реальные пацаны» умер во время операции

Актёр Василий Масалитин умер во время операции в одной из больниц Москвы. Ему было 32 года. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту его смерти.

Артист умер ещё в середине февраля, однако стало известно об этом только сейчас, когда СК 20 апреля начал проверку по факту гибели Масалитина, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на собственный источник.

По версии следствия, ответственность за смерть актёра могут нести врачи. 32-летний Василий Масалитин попал в больницу на востоке столицы. Там ему должны были провести операцию на ноге, актёра ввели в наркоз, из которого он уже не вышел. Об этом ИА REGNUM рассказали друзья Василия по съемочной площадке. Актёр скончался, не приходя в сознание.

«13 февраля в больнице скончался 32-летний мужчина. Проводится проверка по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», тело направлено на экспертизу», - рассказал источник агентства.

Супруга и отец Василия Масалитина разговаривать с журналистами отказались, сославшись на то, что огласка смерти их родственника не принесет никаких санкций возможным виновникам, а сына и мужа им уже никто не вернёт.

Василий Масалитин много лет стремился стать известным артистом, молодой человек участвовал в съёмках многих сериалов и передач. Зрителям он запомнился по эпизодам в сериалах «Реальные пацаны», «#СеняФедя», «След», «Инсомния», «Ивановы», «Даёшь молодёжь», «Измены», «Ольга», «Незлобин» и многие другие. Кроме того, Василий появлялся и во многих известных передачах, таких как «6 кадров», «Пусть говорят», «Жить здорово» и другие.