Общество

Благоприятны лишь 7 городов: кому в Псковской области жить хорошо, ответил Минстрой

Какой он, город мечты? Безопасный и комфортный? Или экологичный и эффективно управляемый? Увы, в России пока нет ни одного населённого пункта, который на 100% соответствовал бы всем этим критериям. Но, как говорится, мы к этому стремимся. А для того, чтобы видно было, куда расти, Минстрой ежегодно составляет тематический рейтинг.

По итогам 2022-го городами с благоприятной средой в Псковской области признали лишь 7 населённых пунктов. Где лучше всего жить и почему? Стало ли в регионе за последние пять лет больше городов с благоприятной средой?

Подробнее в этих вопросах разобрался «МК в Пскове».