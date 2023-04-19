Общество

Для чего «родился» закон о госзакупках, напомнил Александр Котов

Откуда появляются недобросовестные подрядчики, объяснил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Они (недобросовестные подрядчики – ред.) появляются по результатам торгов. Например, аукцион – там определяющим является цена государственного или муниципального контракта. Они выиграли, появились, и потом мы с этим мучаемся. Мало того, что работы зачастую бывают выполнены некачественно, если выполнение контракта доводится до конца. Так еще в процессе – постоянное мучение. Сам с этим сталкиваюсь. В моем муниципальном округе проводятся разные строительные и ремонтные работы. Я стараюсь наблюдать, как работают подрядчики», – рассказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента уточнил, что внесение подрядчиков в список недобросовестных поставщиков происходит через ФАС и судебные процессы. По его мнению, внесение в список РНП – непростая процедура.

«Либо закупки есть, либо их нет. Если их нет, возникает сильный коррупционный соблазн. Чтобы его избежать, родился 44-ФЗ. Я не сторонник того, чтобы его кардинально пересматривать, но надо, исходя из опыта, совершенствовать закупочные процедуры. Стараться делать так, чтобы у тех, кто не имеет опыта, возможности, а тем более работал с нарушением сроков или некачественно, чтобы они не могли принимать участие (в аукционе - ред.) в дальнейшем», – пояснил Александр Котов.