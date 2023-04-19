Общество

Деньги на строительство парка воинской славы собирают в Великих Луках

Объявлен сбор средств на строительство Мемориального парка воинской славы, посвященного героям, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Одними из инициаторов создания мемориальной зоны выступили родные погибших военнослужащих. Идею поддержали общественные организации и руководство города. Постановлением городской администрации комитет культуры определён ответственным за реализацию проекта строительства.

«Каждый из нас может внести свой посильный вклад в строительство мемориальной зоны и тем самым отдать дань уважения мужеству, героизму и самоотверженности участников специальной военной операции», - отметили в администрации.

Пожертвование на строительство Мемориального парка воинской славы можно осуществить следующими способами:

Для юридических лиц

Безналичным перечислением на расчетный счет комитета культуры администрации города по договору пожертвования. Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство «Мемориального парка воинской славы». УФК по Псковской области (МУ «Комитет культуры администрации города Великие Луки», л/счет 04573005390), ИНН 6025001448, КПП 602501001, Р/счет 03100643000000015700. Отделение Псков Банка России// УФК по Псковской области город Псков. БИК 015805002, к/с 40102810145370000049 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов». КБК 508 20704050040000 150.

Для физических лиц:

На счет общественной организации «Псковская региональная общественная организация «Союз помощи Ветеранам Вооруженных Сил и правоохранительных органов». Наименование ПРОО «ССПВВСИПОО». Mp/c 40703810051000000427. ИНН 6025052883. БИК 045805602. Кор счет 30101810300000000602. Банк Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк город Псков. Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство «Мемориального парка воинской славы».