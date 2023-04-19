Общество

Проект «Мемориального парка воинской славы» участников СВО презентовали в Великих Луках

Проект «Мемориальный парк воинской славы», посвященный памяти о героях, погибших при выполнении задач специальной военной операции, презентовали в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Изображение: пресс-служба администрации Великих Лук

В обсуждении проекта приняли участие депутаты Великолукской городской Думы, представители администрация города, участники городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, семьи героев-участников специальной военной операции, общественные организации и активная молодежь города.

Проект представила председатель комитета культуры Ольга Сергеева, которая в ходе своего выступления рассказала, что решение расположить парк рядом с территории Братского захоронения не случайно, ведь он будет включать в себя уже действующую Аллею памяти 6-й роты 104-го гвардейского Краснознаменного ордена Кутузова десантно-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии ВДВ и Плац юнармейцев.

Согласно предложенному архитектором Павлом Медведевым проекту, разрозненные участки аллей, создадут единый архитектурный ансамбль. Поэтому данный проект включает в себя не только саму Аллею, но захватывает участки территории, находящейся в непосредственной близости и влияющей на общее впечатление и взаимосвязь объектов. По проекту все данные объекты должны друг друга дополнять и выступать как единая, целостная мемориальная зона.

«Входная зона будет оснащена центральной аркой с названием парка «Мемориальный парк воинской славы». Запланировано ограждение территории белыми колоннами с металлическими коваными элементами. Визуально оно будет повторять и продолжать уже имеющиеся ограждения Братского кладбища и одновременно выделять всю территорию как мемориальную – требующую уважительного отношения со стороны посетителей. Также рядом с входной зоной будут располагаться места для парковки автотранспорта», - отметила Ольга Сергеева

Кроме того, на территории парка предусмотрены зоны спокойного отдыха, парковые скамейки, которые будут установлены после основной памятной аллеи и памятных знаков. Они дадут возможность посетителям парка отдохнуть.

В дальнейшем планируется использовать и уже выполненный Плац юнармейцев, а также создать музей под открытым небом с выставкой военной техники.

На территории мемориальной зоны планируется установка системы видеонаблюдения. Также рассмотрели вопрос о режиме работы парка – предлагается закрывать парк на ночь, чтобы избежать вандализма.

«Всем присутствующим понравился проект. Великолучане считают, что такой мемориальный парк нужен городу, чтобы сохранить память о наших героях, погибших при выполнении задач специальной военной операции», – подытожила Ольга Сергеева.