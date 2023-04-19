Общество

Более 80% псковичей считают, что права работника в городе нарушаются – опрос

В том, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться, сегодня убеждены 82% псковичей. С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных. Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно, в суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе платформы приняли участие представители экономически активного населения из города.

1 мая как день борьбы трудящихся за свои права стал отмечаться еще в конце XIX века, но и сегодня большинство псковичей (82%) убеждено, что права работников нарушаются и за них нужно бороться, отметили аналитики.

Лишь 7% считают, что сейчас в этом нет необходимости. При этом мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (85% против 74%), а старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (88% против 81%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (83%).

Лишь 1 из 3 псковичей (33%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 40% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Еще 16%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью. Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно путем переговоров, заметно больше среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб., чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (54% против 32% соответственно). Решать трудовые споры путем обращения в суд или в Государственную инспекцию труда больше свойственно мужчинам (10% против 6% среди женщин).







Время проведения: 18—26 апреля 2023 года