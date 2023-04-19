Общество

Дендролог в Пскове не нужен - депутат Евгений Васильев

В городе Пскове нет необходимости в работе дендрологов. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Можно столкнуться с проблемой, которую мы видели на округе. Вот дерево большое, кому-то загораживает, кто-то считает, что оно может упасть, а кто-то говорит: "А я его в детстве посадил, это мое дерево". Человек за него как за родное держится. Зачастую это даже мешало поставить на очередь тот или иной двор. И мы сталкивались с этой ситуацией. Половина дома любит эти деревья и любит на скамейке беседовать, другой половине они мешают. Они считают, что оно может упасть или полностью загораживает освещение, они не хотят жить в тени. Мы сталкиваемся именно с этим. Вот тут может решить только общее собрание жильцов», – высказал мнение Евгений Васильев.

Несмотря на описанные депутатом проблемы, он уверен, что в Пскове уже есть все необходимые механизмы для решения проблем с деревьями, и в городе отсутствует необходимость в дендрологах.

«Вообще, с моей точки зрения, нет, не нужен. Деревья каждый год падают. А на чем он будет решать эту проблему? То есть как свое видение?» – задался вопросом Евгений Васильев.