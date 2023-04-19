Общество

Безопасность во время майских праздников в Псковской области обеспечит ОМОН

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В региональном управлении Росгвардии под председательством начальника управления полковника полиции Игоря Иванова провели заседание оперативного штаба. В ходе заседания обсуждались вопросы готовности сил и средств управления к участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения на территории Псковской области мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий примут участие сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области.

Для незамедлительного реагирования на все сообщения о правонарушениях, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам массового пребывания граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.