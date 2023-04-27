Общество

Международный день солидарности трудящихся в Пскове отметят концертом

Праздничный концерт, посвященный Международному дню солидарности трудящихся, состоится в большом зале Дома профсоюзов в Пскове 1 мая в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Приглашаем псковичей, активистов и членов профсоюзных организаций региона прийти на праздничный концерт под лозунгом "Солидарность трудящихся - единство страны!" В рамках концерта мы будем собирать средства и вещевую помощь для поддержки участников специальной военной операции. Наша сила в единстве!» - прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Ранее Игорь Иванов рассказал о программе празднования Праздника Весны и Труда в Пскове.