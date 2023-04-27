Общество

Псковские следователи рассказали школьникам об их правах и обязанностях

Сотрудники следственного управления СК России по Псковской области приняли участие в «Неделе профилактики правонарушений несовершеннолетних». Целью мероприятия было ознакомление школьников с правами и обязанностями несовершеннолетних, юридической ответственностью и правилами безопасного поведения, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении.

В качестве лекторов, помимо следователей, выступили сотрудники прокуратуры, УМВД, Псковской городской Думы и другие.

«Общая численность охваченной аудитории составила почти 1700 школьников из 5-11 классов, - рассказали в следственном управлении. - В беседе со следователями ребята узнали об уголовной и административной ответственности, применяемых к лицу мерах в связи с совершением преступления или административного правонарушения, а также обсудили вопросы безопасного поведения, чтобы не стать жертвой преступления. После завершения недели профилактики практически все опрошенные школьники дали положительную оценку проведенным встречам, на которых они узнали много нового, в том числе в контексте профессиональной ориентации, и в качестве пожеланий отметили, что их необходимо чаще проводить».