Общество

Зачем оператор связи просит подтвердить свои паспортные данные, объяснили псковичам

Пользователи сотовой связи периодически получают сообщения о необходимости подтвердить свои паспортные данные на Госуслугах или лично в салоне связи. Разбираемся, с чем это связано и как действовать абонентам.

Операторы делают это на основании Федерального закона «О связи», который еще в 2018 году обязал их проверять и подтверждать достоверность персональных данных своих абонентов.

В России актуализация паспортных данных понадобилась сразу по нескольким причинам: люди меняют фамилии, паспорта по возрасту и браку, часто номера на себя оформляют взрослые для своих детей или пожилых родителей. Нередко абоненты перестают пользоваться сим-картами, а номера еще числятся за ними.

Согласно правилам об оказании услуг связи, каждый абонент обязан предоставлять оператору информацию о новых данных в течение 60 дней с момента вступления этих изменений в силу, это касается, например, замены паспорта, изменения имени или фамилии.

Подтвердить данные можно дистанционно или прийти с паспортом в любой салон связи своего оператора и подтвердить информацию лично.

Что нужно сделать, чтобы подтвердить свои личные данные:

Самое простое – подтвердить личность на Госуслугах, если у вас есть аккаунт. Разобраться в том, как это сделать, несложно. Например, МТС предлагают пользователю войти в свой цифровой паспорт МТС ID и выбрать вариант «подтвердить информацию через «Госуслуги». Далее потребуется пройти стандартную авторизацию на портале: указать номер телефона, к которому привязан профиль на «Госуслугах», СНИЛС или электронную почту. После того как вы вошли в свой кабинет, необходимо дать согласие на обмен информацией между «Госуслугами» и МТС. Поскольку сотовый оператор запрашивает данные, которые уже содержит личный кабинет на портале, то их заполнение произойдет автоматически. Системе понадобится несколько секунд, чтобы подтвердить информацию для сотового оператора. Уведомление о том, что это произошло, появится на экране. Если же система обнаружит несовпадения, то пользователю будет предложено выбрать другой способ обновления персональных данных. Или можно выбрать другой способ в МТС ID.

Еще один дистанционный способ пройти идентификацию удаленно — по фото и паспортным данным. Абоненты МТС могут сделать это также через сервис МТС ID. Следуя подсказкам системы, необходимо будет сфотографироваться, подтвердить фото, отсканировать вторую и третью страницы паспорта, указать адрес регистрации и проверить, что все данные отображаются корректно и дать согласие на их обработку. Когда все будет готово, абонент получит уведомление.

Если онлайн-варианты не подходят, например, нет регистрации на Госуслугах или у абонента кнопочный телефон, а также если какие-то данные не сошлись, или система не смогла распознать фото, можно посетить любой салон оператора с паспортом и подтвердить данные там.

Важно: После получения SMS нужно вносить только подлинные данные. Вымышленную информацию система выявит и не примет, в результате номер будет заблокирован.

В случае, если абонент пользуется номером, оформленным на другого человека, переписать его на себя можно, только вдвоем придя в салон, либо поручив это официальному представителю через нотариально оформленную доверенность. Абоненты МТС могут получить дополнительные разъяснения на официальном сайте, либо по телефону колл-центра 0890.

Итак, если подтверждать данные дистанционно – потребуется всего несколько минут. Практически вся информация подгрузится автоматически. Сотовые операторы рекомендуют абонентам не затягивать и как можно быстрее подтверждать свои данные. Приостановить оказание услуг связи клиентам, которые не подтвердили данные, операторы могут в любой момент по запросу госорганов. По закону, у абонентов есть две недели, чтобы внести запрашиваемую информацию. Сотовые операторы не заинтересованы в том, чтобы расставаться с пользователями, однако находятся в рамках, предписанных законодательством, несут за их соблюдение свою ответственность. Пользователям, которые используют номера, оформленные на родственника, рекомендовано их переоформить на себя, чтобы избежать проблем.

Источник: пресс-служба компании МТС