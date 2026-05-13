Великолукский городской суд огласил приговор по делу о распространении порнографических материалов в сети

Великолукский городской суд огласил приговор по делу о распространении порнографических материалов с несовершеннолетней в сети. В ходе судебного разбирательства было установлено, что несовершеннолетняя подсудимая, учащаяся старших классов одной из школ города Великие Луки, нарушила требования законодательства о СМИ и защите информации, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Используя мобильный телефон, она отправила в одном из мессенджеров своему знакомому и неограниченному кругу лиц фотографии порнографического характера, на которых была запечатлена другая несовершеннолетняя. Свои действия подсудимая совершила с целью получения денежного вознаграждения.

В судебном заседании несовершеннолетняя полностью признала свою вину, выразила раскаяние в содеянном, принесла свои извинения потерпевшей и частично возместила причиненный ей моральный вред.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд постановил взыскать с законного представителя несовершеннолетней судебные издержки в доход федерального бюджета РФ в сумме 17 000 рублей, а также в пользу потерпевшей 60 000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного в результате противоправных действий.