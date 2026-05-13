Сотрудница Сбера из Пскова нашла на газоне у офиса Орден Мужества

Сотрудница Псковского отделения Сбера нашла на газоне у офиса Орден Мужества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Изображение: Сбербанк

Девушка сразу сообщила о находке в управление безопасности банка.

Сотрудники отнеслись к ситуации серьёзно: начальник управления сделал запрос в Министерство обороны РФ. По номеру на ордене быстро установили владельца — военнослужащего, который в тот момент находился вдали от дома.

«За каждой такой медалью стоит история настоящего подвига. Орден вручают за исключительное мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни», - отметили в банке.

Пока герой не может получить награду, её передали на ответственное хранение.