Судебное заседание по «делу Ильиной» отложили на 20 мая

Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложили на 20 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В следующем судебном заседании планируется продолжить исследовать доказательства стороны защиты.

Также планируется вызов в качестве свидетеля сотрудника ПсковГУ Анны Марковой, которая может подтвердить выполнение предполагаемым подельником Натальи Ильиной Сергеем Куклевым научных трудов в рамках госзаданий.

Судебное заседание 20 мая начнется в 11.00.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.