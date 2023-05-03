Общество

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 мая

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью не будет существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.

Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -3 до +2 градусов, днем воздух прогреется от +8 до +13 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Напомним, 5 и 6 мая в Псковской области ожидаются ночные заморозки до -7 градусов.