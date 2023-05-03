Общество

Аквапарк «Акваполис» отметил семилетие

Аквапарк «Акваполис» отметил свое семилетие в минувшие выходные с 29 апреля по 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в администрации аквапарка.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«В течении всего дня празднования для гостей аквапарка были организованы как активности для детей, так и для взрослых. Юные гости смогли принять участие в мини-диско, научных опытах, «Елки-палки шоу», интересном квесте, фотосессии с бегемотиком и розыгрыше призов», – рассказали в аквапарке.

Для взрослых гостей были организованы занятия по аквагимнастике и акваиграм. В банном комплексе была организована программа «Соляной скраб», а вечером состоялось праздничное шоу с показательными номерами на гимнастическом кольце с участием шоу-балета и певицы. Активные гости могли получить призы и подарки от аквапарка в честь дня рождения.