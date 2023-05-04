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Кинолекторий для школьников состоялся в Музее истории оккупации Псковской области

Кинолекторий для школьников состоялся в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов, пишет Telegram-канал «Архивный документ».

Ученики общеобразовательной школы № 2 города Пскова стали гостями музея 2 мая. На данной площадке они встретились с историком, консультантом документального фильма «Была на земле деревня Красуха» Валерием Яковлевым.

Ребятам показали документальный фильм «Была на земле деревня Красуха», снятый Центральной студией документальных фильмов в 1969 году (режиссер П. Русаков).

Кроме того, учащиеся осмотрели экспозицию музея, познакомились с документальными источниками о периоде оккупации Псковской области, смогли задать свои вопросы о периоде Великой Отечественной войны.