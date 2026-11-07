Ученые зафиксировали более 30 вспышек на Солнце за неполные двое суток

На Солнце за неполные двое суток зарегистрировали 35 вспышек класса C и выше, при этом интенсивность солнечной активности продолжает стремительно увеличиваться. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

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«На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности. За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий», — говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

Специалисты допускают, что к концу суток их общее количество за два дня может увеличиться до 40–50. При этом еще в начале недели солнечная активность практически отсутствовала: в понедельник и вторник вспышек не наблюдалось, а в среду и четверг произошло по три события. Среди них была вспышка класса M3.6, ставшая наиболее мощной с начала октября.

Скриншоты с сайта Лаборатории солнечной астрономии

Источником резкого увеличения активности стала крупная группа солнечных пятен, расположенная практически в центральной части видимого диска звезды. По предварительной оценке исследователей, в этой области происходит интенсивное поступление энергии из солнечных недр в атмосферу, сопровождающееся многочисленными вспышками средней мощности. Такой характер активности позволяет высвобождать энергию постепенно, снижая вероятность ее накопления для более разрушительных событий. Однако специалисты не исключают, что при дальнейшем усилении энергетических потоков могут возникнуть и более мощные вспышки.

Нынешние показатели уже приближаются к максимальным значениям, зафиксированным за одни сутки. По информации ИКИ РАН, исторические пики суточной вспышечной активности составляли порядка 25–30 событий. В частности, 10 декабря 2024 года на Солнце произошло 29 вспышек, что, предположительно, стало рекордом текущего солнечного цикла. Последний раз сопоставимое количество событий наблюдалось 19 августа 2026 года, когда ученые зарегистрировали 19 вспышек.

Дополнительную обеспокоенность специалистов вызывает состояние магнитосферы Земли, которая минувшей ночью оказалась под воздействием крупной корональной дыры. Несмотря на отсутствие магнитных бурь, геомагнитная обстановка остается нестабильной. В случае возникновения мощных солнечных вспышек и последующего воздействия их выбросов на Землю возмущения магнитного поля могут значительно усилиться, вплоть до возникновения магнитных бурь высшего уровня.

На Солнце 2 ноября произошла небольшая и слабая вспышка класса С, которая нарушила четырехдневный период затишья. Соответствующим наблюдением исследователи поделились в рамках небольшого прогноза о солнечной активности на начало ноября. Так, согласно их наблюдениям, сейчас прогнозируются спокойная геомагнитная обстановка и низкая вспышечная активность, пишут «Известия».