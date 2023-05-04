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Общество

«ВКонтакте» разрабатывает свой аналог Tinder

05.05.2023 08:33|ПсковКомментариев: 0

«ВКонтакте» создает собственное приложение для знакомств, в котором пользователь не будет идентифицироваться через аккаунт во «В контакте». Его запуск может состояться уже летом 2023 года.

Сейчас в соцсети уже есть сервис «VK Знакомства». Он появился в ноябре 2021 года, открывается в отдельной вкладке и интегрирован в каталог других сервисов, таких как «Здоровье», «Женский дневник», «Погода», «Чекбэк», «Звонки», сообщают «Ведомости».

 Он позиционируется как сервис, который помогает найти пару для дружеского или романтического общения. В анкету можно добавить фото со своей страницы во «ВКонтакте», а также узнать, есть ли с потенциальным собеседником совпадения по музыкальным вкусам, которые формируются на основе добавленных в соцсети песен.

В мае 2023 года совокупная аудитория «VK Знакомств» год к году выросла на 81% и достигла 22,1 млн уникальных пользователей, говорится в сообщении VK от 2 мая. Активная месячная аудитория сервиса составила более 2,4 млн человек.

Набранная база пользователей «ВКонтакте» позволяет расширять аудиторию сервиса, но в то же время служит сдерживающим фактором, объясняет один из собеседников издания.

По его словам, некоторых пользователей смущает тот факт, что в сервисе знакомств им может попасться кто-то из уже добавленных в друзья пользователей соцсети.

Знакомства – это интимная вещь и люди редко хотят совмещать личное с общественным, есть опасение, что возникнет какое-то нежелательное взаимодействие внутри соцсети с основным профилем, рассуждает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Во «ВКонтакте» общаются с друзьями, смотрят кино, слушают музыку. Поэтому выделение функционала знакомств в отдельную площадку – логичный шаг, говорит он.

«VK Знакомства» популярны лишь на уровне внутреннего сервиса, поэтому создание отдельного приложения выглядит более логично, соглашается гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. При правильном позиционировании и удобстве приложения с точки зрения размещения анкет, знакомств, оплаты и проч. его аудитория сможет минимум в 2 раза превысить аудиторию «VK Знакомств» и приблизиться к 50 млн человек, прогнозирует он.

Напомним, в начале мая компания Match Group, которой принадлежит популярный сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила, что прекратит свою деятельность в России к 30 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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