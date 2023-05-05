Общество

Почти две тысячи человек умерли в Псковской области в январе-феврале

В январе-феврале 2023 года в Псковской области умерли 1734 человека, из них трое детей в возрасте до 1 года, по естественным причинам из жизни ушли 1049 человек. Об этом говорится в документе Псковстата «Социально-экономическое положение Псковской области в январе-марте 2023 года», который есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

В январе-феврале 2022 года в Псковской области умерли 2108 человек, из них трое детей в возрасте до 1 года. Естественной смертью за этот период скончались 1414 человек.

При этом число родившихся в Псковской области за два месяца 2023 года меньше, чем в 2022 году: 685 и 694 ребенка соответственно.