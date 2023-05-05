Общество

Природных причин горения лесов в Псковской области практически не бывает – Олег Черней

Природных причин горения лесов в Псковской области практически не бывает. Об этом заявил директор ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» Олег Черней в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Природных причин горения лесов в Псковской области практически не бывает, это все человеческий фактор. То, что пожар может вспыхнуть от преломления солнечных лучей в капле росы – теоретическая сказка. Лесные пожары – это либо хозяйственная деятельность человека, лень отдельных отдыхающих или умысел, когда люди специально поджигают лес. В прошлом году у нас было всего три природных пожара, то есть молния попала в дерево. Из 60-80 пожаров за год это ни о чем. Это не Сибирь, где леса горят по причине сухих гроз веками», – пояснил Олег Черней.

Также гость студии пояснил, что лес - это федеральная собственность, даже если он находится в границах субъекта. «Мы государственное учреждение, у нас есть госзадание на отдельные виды деятельности: тушение лесных пожаров, лесопользование участков без собственников, охрана лесного фонда», – уточнил он.