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Общество

Вечный огонь подключили к сетевому газу в городе Дно

08.05.2023 12:55|ПсковКомментариев: 0

Торжественное мероприятие, посвящённое переводу на сетевой газ Вечного огня и открытию после реконструкции мемориала павшим освободителям города в парке имени Ленина, состоялось в городе Дно 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

В мероприятии приняли участие глава Дновского района Михаил Шауркин, заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров, председатель Совета ветеранов Дновского района, Почетный гражданин города Дно Сергей Егоров, военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов и юнармейцы.

Для обеспечения бесперебойной поставки газа на мемориал сотрудниками «Газпром газораспределение Псков» построил подземный газопровод протяженностью около 150 м, установил обновленную горелку и прибор учета газа.

«Более 1500 мемориалов уже обеспечены газом с режимами постоянного и непостоянного горения в 66 регионах страны. Их число постоянно растет, в Псковской области в ближайшее время принять почетную эстафету перевода на сетевой газ готовятся мемориалы с Вечными огнями в Печорах и  Острове», – подчеркнул Алексей Федоров.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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