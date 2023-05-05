Общество

Более 300 человек покусали клещи в Псковской области с начала сезона

166 человека, в том числе 48 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 27 апреля по 3 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлением Роспотребнадзора.

По состоянию на 3 мая в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (307 человек) снизилось на 51,4 %, количество детей (87 человек) снизилось на 53,5 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 116 человек, в том числе 42 – дети.

На наличие возбудителей инфекций, передающихся клещами, исследовали 68 клещей. В 18-ти исследованных клещах обнаружили возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в двух – возбудители моноцитарного эрлихиоза человека.