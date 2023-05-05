Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Куньинском районе

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд по информированию населения о мерах пожарной безопасности в жилом секторе Куньинского района 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Цель мероприятия - защита жизни и здоровья людей, предотвращение детской гибели и травматизма на пожарах.

В ходе рейда особое внимание уделили местам проживания семей, находящихся в зоне риска, трудной жизненной ситуации.

Родителям несовершеннолетних также рассказали, что необходимо следить за тем, чтобы спички не попадали в руки детям и напомнили номера телефонов экстренных служб, алгоритм вызова пожарной охраны и объяснили, как надо эвакуироваться из помещения в случае пожара.

Единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Псковской области – 8 (112) 79-99-99.