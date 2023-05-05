Общество

Почти треть врачей в России старше 55 лет - Минздрав

Почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала - 27%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году.

«В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) - 31% и 27% соответственно», - говорится в документе, который приводит РИА Новости.

Во многих регионах России разрабатываются и внедряются инициативы и уникальные практики по привлечению и закреплению на рабочих местах медицинских работников, отмечается в отчете. Наиболее высокие результаты при реализации инициативных мер по кадровому обеспечению достигнуты в Белгородской, Ленинградской, Московской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской и Томской области, а также в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Саха.